Інопланетяни? У Ростовській області у небі побачили "кулю", спрацювало ППО

У Ростовській області РФ спрацювало ППО. У небі нібито була помічена невідома "куля". Її вирішили ліквідувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Ростовської області Василя Голубєва.
Так, за його словами, вчора близько 22 години працювала система ППО за 7 км від населеного пункту Султан Сали в М'ясниківському районі Ростовської області.
"На висоті 2,5 км було виявлено малорозмірний об'єкт у формі кулі, яка вільно летіла за вітром. Було прийнято рішення про її ліквідацію", - розповів він.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму вночі 4 січня пролунали гучні вибухи, які чули місцеві жителі у різних районах.
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