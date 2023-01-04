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Інопланетяни? У Ростовській області у небі побачили "кулю", спрацювало ППО

Фото: у Ростовській області РФ спрацювало ППО (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Ростовській області РФ спрацювало ППО. У небі нібито була помічена невідома "куля". Її вирішили ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Ростовської області Василя Голубєва.

Так, за його словами, вчора близько 22 години працювала система ППО за 7 км від населеного пункту Султан Сали в М'ясниківському районі Ростовської області.

"На висоті 2,5 км було виявлено малорозмірний об'єкт у формі кулі, яка вільно летіла за вітром. Було прийнято рішення про її ліквідацію", - розповів він.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму вночі 4 січня пролунали гучні вибухи, які чули місцеві жителі у різних районах.

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