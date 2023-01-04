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Инопланетяне? В Ростовской области в небе увидели "шар", сработало ПВО

Фото: в Ростовской области РФ сработало ПВО (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Ростовской области РФ сработало ПВО. В небе якобы был замечен неизвестный "шар". Его решили ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Так, по его словам, вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе Ростовской области.

"На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", - рассказал он.

Как сообщалось, во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 4 января прозвучали громкие взрывы, которые слышали местные жители в разных районах.

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