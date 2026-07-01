Інопланетна технологія чи просто комета: вчені SETI перевірили 3I/ATLAS

Пошук інопланетних технологій серед 74 мільйонів сигналів

Комета 3I/ATLAS, відкрита у липні 2025 року, стала лише третім підтвердженим міжзоряним об'єктом після знаменитих Оумуамуа (1I) та Борисова (2I).

Подібні об'єкти критично важливі для науки, оскільки вони несуть у собі речовину, сформовану біля інших зірок. Це допомагає зрозуміти еволюцію планетних систем.

Попри те, що об'єкт поводився як природне тіло, астрономи вирішили перевірити його на наявність штучного випромінювання.

Процес сканування відбувався за такою схемою:

Радіотелескопи спостерігали за об'єктом понад сім годин у діапазоні від 1 до 9 гігагерц.

Цей спектр дозволяє фіксувати вузькосмугові радіосигнали, які не зустрічаються у дикій природі й створюються лише штучно.

Апаратура зафіксувала майже 74 мільйони вузькосмугових імпульсів.

Після відсіювання земних шумів та синхронізації з траєкторією руху об'єкта вчені відібрали 200 головних кандидатів.

Проте детальний фінальний аналіз показав, що всі 200 підозрілих сигналів мали виключно земне походження - їх випромінювали супутники на нашій орбіті або техніка на поверхні планети.

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Результати аналізу та готовність до майбутніх відкриттів

Хоча техносигнатур виявити не вдалося, експеримент дозволив встановити жорсткі обмеження на потужність можливих передавачів поблизу 3I/ATLAS.

Вчені повністю виключили наявність на кометі радіопередавачів потужністю понад 10–110 ватів. Це остаточно підтверджує природний статус об'єкта.

Головним позитивним підсумком проєкту стала демонстрація швидкості реакції астрономів. Система Allen Telescope Array змогла розпочати спостереження менше ніж за добу після офіційного оголошення про відкриття 3I/ATLAS.

Така оперативність доводить, що міжнародна наукова спільнота повністю готова до швидкого перехоплення та всебічного аналізу майбутніх міжзоряних відвідувачів, які можуть виявитися не просто шматками льоду і каміння.