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Фонд доньки Путіна у Москві "прикрили" системою С-400, - ЗМІ

21:05 26.06.2026 Пт
2 хв
С-400 розмістили менш ніж за 10 км від Кремля
aimg Валерія Абабіна
Фонд доньки Путіна у Москві "прикрили" системою С-400, - ЗМІ Фото: Катерина Тихонова, дочка російського диктатора Путіна (Getty Images)
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Навколо Москви зводиться нове кільце ППО з комплексів С-400 для протидії можливим балістичним ударам України. Одну з позицій знайшли на ділянці проекту доньки Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу Радіо Свобода.

Нове кільце відрізняється від попереднього - з "Панцирів" на вежах. С-400 призначений для перехоплення балістичних ракет, а не дронів. Журналісти пов'язують це з розробкою Україною власних балістичних ракет.

Одну з нових позицій виявили менш ніж за 10 кілометрів від Кремля - на "Воробйових горах".

Вона розташована на території інноваційного науково-технічного центру, головного проекту фонду "Іннопрактика" - організації під керівництвом Катерини Тіхонової, молодшої доньки Путіна.

У середині травня на ділянці з'явився забетонований майданчик площею близько 4,5 га, а вслід за ним - пускові установки С-300/400 та вежа 40В6МР.

Ця вежа є складовою систем ППО і розширює можливості виявлення маловисотних цілей. Будівництво фіксують супутникові знімки.

Фонд доньки Путіна у Москві &quot;прикрили&quot; системою С-400, - ЗМІФото: Позиції ЗРК С-400 біля фонду "Іннопрактика", 26 червня 2026 року (svoboda.org)

Розміщення С-400 саме на "Воробйових горах" має практичний сенс: природна височина дозволяє радарам раніше виявляти цілі.

Між тим поки на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Тіхонова по відеозв'язку розповідала про інноваційні залізничні колеса та вітчизняні аналоги імпортних ліків, ПМЕФ пройшов на тлі удару українських дронів по порту Санкт-Петербурга та базі ВМФ у Кронштадті.

Нагадаємо, у травні РБК-Україна повідомляло, що навколо Москви почали зводити нове "кільце" ППО з "Панцирів" на вежах.

Два дні тому Зеленський заявив, що лише навколо Москви Росія зосередила сотні пускових установок С-400, С-500 та "Панцир", тоді як в інших регіонах РФ залишилося по кілька установок.

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