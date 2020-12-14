Инновация как стиль жизниCOVID-хаос как катализатор роста

Пандемия Covid-19 ускорила процесс цифрового прогресса в использовании различных сервисов, в том числе и финансовых. Согласно отчету McKinsey & Co только за май 2020 уровень цифровой вовлеченности в европейских государствах увеличился на 20%.
Финтех - революционная волна, которая меняет ландшафт рынка в государствах, стремительно развиваются. Украина, безусловно, одна из таких стран.
18 декабря состоится ежегодная онлайн-конференция UAFIN.TECH 2020,
которая объединит топовых стейкхолдеров, осветит вопросы глобального
развития Финтех Украины и мира в целом, а также тенденции и новейшие
подходы в инновационной и финансовой сферах.
Среди спикеров:
Среди направлений обсуждения - будущее финрегуляции, трансформации,
технологий, банкинга и платежей.
Будущее финрегуляции
Невероятно быстрое развитие технологий, изменения в ожиданиях
потребителей и в системе регулирования открывают новые возможности для
инноваций в финансовой сфере услуг. Особого развития FinTech
испытывает во время пандемического кризиса, определяются новые векторы
развития. Однако степень влияния на рынок финансовых услуг пока
остается недостаточно урегулированной.
Будущее трансформации
FinTech - движущая сила цифровой трансформации финансового сектора.
Инновационные технологии определяют будущее общественно-экономического
развития, а стартапы уверенно завоевывают рынок, предлагая
потребителям лучший пользовательский опыт.
Будущее банкинга
Перспектива банкинга в цифровых технологиях. Банки, имеющие целью
занять ведущее место на рынке будущего, уже сейчас создают необходимые
условия и стратегии для внедрения новых цифровых технологий. Банки
адаптируются под потребности клиентов и создают дополнительные
сервисы, которые делают повседневную жизнь значительно легче.
Будущее платежей
Безналичные платежи - одно из стратегических направлений развития
банковской системы, является укреплением финансовой системы и
экономического развития страны. NFS-технология сразу привлекла
внимание потребителей, которые мгновенно овладели технологическими
новинками, особенно теми, что упрощают процесс оплаты в повседневной
жизни. Этой технологией оснащены все платежные карточки, смартфоны,
браслеты и другие аксессуары.
Будущее технологий
Одним из основных факторов развития финансовой системы являются
финансовые технологии, внедрение которых ежегодно растет на 20%.
Ориентация на использование инновационных цифровых технологий не
только увеличивает привлечения населения к финансовому сектору, но и
достаточно быстро выводит Финтех-компании на новый уровень.
Онлайн-конференция UAFIN.TECH 2020 посвящена вопросу развития
украинского рынка финансовых технологий, созданию сильной
Финтех-экосистемы и повышению финансовой инклюзии в Украине.