Інновація як стиль життя  COVID-хаос як каталізатор росту 

Пандемія Covid-19 пришвидшила процес цифрового прогресу у використанні різних сервісів, у тому числі і фінансових. Згідно звіту McKinsey&Co тільки за травень 2020 року рівень цифрової залученості в європейських державах збільшився на 20%.

Фінтех - революційна хвиля, яка змінює ландшафт ринку в державах, що стрімко розвиваються. Україна, безумовно, одна з таких країн.

18 грудня відбудеться щорічна онлайн-конференція UAFIN.TECH 2020, яка об’єднає топових стейкхолдерів, висвітлить питання глобального розвитку фінтеху України та світу в цілому,а також тенденції і новітні підходи в інноваційній та фінансовій сферах.

Серед спікерів:

Топ-менеджери

СЕО

Банкіри

Інфлюенсери

"Юнікорни"

Інноватори фінансового ринку

Серед напрямів обговорення - майбутнє фінрегуляціі, трансформації, технологій, банкінгу та платежів.

Майбутнє фінрегуляції

Неймовірно швидкий розвиток технологій, зміни в очікуваннях споживачів та в системі регулювання відкривають нові можливості для інновацій у фінансовій сфері послуг. Особливого розвитку FinTech зазнає під час пандемічної кризи, визначаються нові вектори розвитку. Проте рівень впливу на ринок фінансових послуг, що матимуть інноваційні рішення, поки що залишається недостатньо врегульованим.

Майбутнє трансформації

FinTech - рушійна сила цифрової трансформації фінансового сектору. Інноваційні технології визначають майбутнє суспільно-економічного розвитку, а стартапи впевнено завойовують ринок, оскільки мають за мету вирішення конкретної проблеми та пропонують споживачам кращий користувальницький досвід.

Майбутнє банкінгу

Перспектива банкінгу в цифрових технологіях. Банки, які мають за мету зайняти провідне місце на ринку майбутнього, вже зараз створюють необхідні умови та стратегії для впровадження нових цифрових технологій. Банки адаптуються під потреби клієнтів та створюють додаткові сервіси, які роблять повсякденне життя значно легшим.

Майбутнє платежів

Безготівкові платежі - один із стратегічних напрямків розвитку банківської системи, що є зміцненням фінансової системи та економічного розвитку країни. NFS-технологія одразу привернула увагу споживачів, які миттєво опанували технологічні новинки, особливо ті, що спрощують процес оплати у повсякденному житті. Цією технологією оснащено всі платіжні картки, смартфони, браслети та інші девайси.

Майбутнє технологій

Одним із основних чинників розвитку фінансової системи є фінансові технології, впровадження яких щороку зростає на 20%. Орієнтація на використання інноваційних цифрових технологій не тільки збільшує залучення населення до фінансового сектору, але й досить стрімко виводить фінтех-компанії на новий рівень.

Онлайн-конференція UAFIN.TECH 2020 присвячена питанню розбудови українського ринку фінансових технологій, створенню сильної фінтех-екосистеми та підвищенню фінансової інклюзії в Україні.