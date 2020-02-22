Инкубационный период при заражении коронавирусом может достигать 27 дней

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Период при инфицировании вирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток

Инкубационный период при инфицировании коронавирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти провинции Хубэй.

Сообщается, что власти провинции проинформировали, что у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания, вызванного коронавирусом, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.

Reuters отмечает, что более долгий инкубационный период может существенно усложнить борьбу с распространением коронавируса.

Напомним, в отчете Всемирной организации здравоохранения от 22 февраля говорится, что за последние сутки, 22 февраля, число инфицированных коронавирусом за пределами материкового Китая выросло на 202 и достигло показателя 1402.

Рост выявленных случаев коронавируса произошел в основном за счет Южной Кореи, где количество заболевших за последние сутки удвоилось. Источниками заражения стали город Ченду и небольшая христианская община в городе Тэгу на юге Корейского полуострова. Десять новых заболевших выявили власти Ирана.

Власти Италии уже после доклада ВОЗ сообщили о том, что только в провинции Ломбардия число заболевших достигло 46 человек. Из них один случай заражения был зафиксирован в Милане.