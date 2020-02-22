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Інкубаційний період при зараженні коронавірусів може досягати 27 днів

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 22:13
Інкубаційний період при зараженні коронавірусів може досягати 27 днів
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Період при інфікуванні вірусом може перевищувати 14 днів і доходити до 27 діб

Інкубаційний період при інфікуванні коронавірусом може перевищувати 14 днів і доходити до 27 діб. Про це в суботу повідомило агентство Reuters з посиланням на владу провінції Хубей.

Повідомляється, що влада провінції поінформували, що у 70-річного чоловіка з Хубей симптоми захворювання, викликаного коронавірусом, проявилися тільки на 27 день після контакту із зараженою інфекцією сестрою.

Reuters зазначає, що довший інкубаційний період може істотно ускладнити боротьбу з поширенням коронавіруса.

Нагадаємо, в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я від 22 лютого йдеться, що за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросла на 202 і досягло показника +1402.

Зростання виявлених випадків коронавірусу відбулося в основному за рахунок Південної Кореї, де кількість хворих за останню добу подвоїлася. Джерелами зараження стали місто Ченду і невелика християнська громада в місті Тегу на півдні Корейського півострова. Десять нових хворих виявили влади Ірану.

Влада Італії вже після доповіді ВООЗ повідомили про те, що тільки в провінції Ломбардія кількість хворих досягла 46 осіб. З них один випадок зараження був зафіксований в Мілані.

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