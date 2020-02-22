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Число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 200 человек

Новости » Общество     22.02.2020 - 21:37
Число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 200 человек
Иллюстративное фото (AFP)

Число инфицированных коронавирусом за пределами Китая достигло показателя 1402

За последние сутки, 22 февраля, число инфицированных коронавирусом за пределами материкового Китая выросло на 202 и достигло показателя 1402. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Рост выявленных случаев коронавируса произошел в основном за счет Южной Кореи, где количество заболевших за последние сутки удвоилось. Источниками заражения стали город Ченду и небольшая христианская община в городе Тэгу на юге Корейского полуострова. Десять новых заболевших выявили власти Ирана.

Власти Италии уже после доклада ВОЗ сообщили о том, что только в провинции Ломбардия число заболевших достигло 46 человек. Из них один случай заражения был зафиксирован в Милане.

Кроме того, выросло число жертв коронавируса за пределами Китая. Умерли 11 человек. Смертельные случаи уже были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Италии, Франции, Иране, на Филиппинах. В двух новых странах выявлен коронавирус. Это - Ливан и Израиль. Всего болезнь была обнаружена в 28 странах.

Напомним, в Италии за сутки умер второй человек, который был заражен коронавирусом COVID-19.

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