Інклюзивність у бізнесі. Як METRO і ДІЛА створюють рівні можливості для своїх співробітників

Інклюзивність більше не є просто трендом — сьогодні це необхідна умова для сталого розвитку бізнесу. Все більше українських компаній усвідомлюють: рівні можливості для всіх співробітників не лише сприяють соціальній справедливості, а й підсилюють корпоративну культуру, продуктивність і залученість команд. Як бізнес адаптує робочі простори, підтримує людей з інвалідністю, ветеранів, переселенців і створює комфортне середовище для кожного — розповідаємо на прикладі METRO та ДІЛА у спецпроєкті РБК-Україна.

METRO Україна: безбар’єрність як частина ДНК компанії

В METRO Україна переконані: сила команди — у її різноманітті. Тому уже кілька років компанія впроваджує стратегію неупередженості та безбар’єрності, яка стала невід’ємною частиною корпоративної культури.

Інклюзія в METRO пронизує всі напрями роботи — від HR до клієнтських сервісів. Один з перших проєктів — ініціатива "НЕУПЕРЕДЖЕНІ", де команда розвінчує стереотипи та формує культуру рівних можливостей.

Крім того, компанія має Політику запобігання мобінгу, програму підтримки військових та ветеранів, розвиває інклюзивну комунікацію й навіть запустила Школу жестової мови.

"Сьогодні ми вже маємо команду амбасадорів безбар’єрності та лідерів цього напряму та багато реалізованих ініціатив. Наприклад, для підсилення рівного та неупередженого ставлення ми впровадили Політику запобігання мобінгу (запобігання цькуванню працівника з боку колег, підлеглих або керівництва). Для розвитку культури рівних можливостей реалізовуємо програму підтримки військовослужбовців та військовослужбовиць/ветеранів та ветеранок, безперервно працюємо над інклюзивною комунікацією, тому нещодавно запустили Школу жестової мови тощо. І, звісно, маємо ще немало планів для розвитку безбар'єрного середовища", — діляться в METRO Україна.

Один із ключових напрямів безбар’єрності в компанії – фізична доступність як для клієнтів та клієнток, так і для працівників та працівниць.

Разом із ГО "Доступно.UA" компанія провела аудит офісу та торговельних центрів, залучивши до оцінки як експертів, так і співробітників та співробітниць, які мають досвід взаємодії з бар’єрами або безпосередньо їх долають.

"Це дало нам змогу отримати комплексні рекомендації, значну частину яких ми вже реалізували. Ці кроки наближають нас до створення по-справжньому комфортного середовища для всіх", — додають в компанії.

Як зазначають в METRO, найбільший виклик для бізнес під час реалізації подібних проєктів — усвідомити, що безбар’єрність – це не одна ініціатива, а довгостроковий шлях.

"Потрібно чесно відповісти на питання: що для нас означає безбар’єрність, на якому етапі ми зараз, які маємо зони для розвитку, та безперервно переглядати їх. В METRO Україна ми працюємо над цим щодня. Ми переглядаємо актуальність наших DEI-ініціатив (різноманітність, рівність та інклюзія), залучаємо команду до дискусій і готові змінювати підходи, коли це потрібно. Безбар’єрність має бути всеосяжною та стосуватися всіх – інакше це не безбар’єрність", — резюмують у METRO Україна.

Безбар’єрна ДІЛА: комфорт і доступність для кожного

Медична лабораторія ДІЛА, що має 238 відділень по всій Україні, щороку обслуговує близько 1,3 млн клієнтів. У 2024 році компанія розпочала реалізацію комплексного проєкту "Безбар’єрна ДІЛА". Його місія — створити простір, де кожна людина відчуватиме себе комфортно і впевнено, незалежно від наявності інвалідності, віку чи інших особливостей.

"Це не просто проєкт. Це необхідність, яка робить нас кращими, сильнішими та відповідальнішими. Разом ми збудуємо справді безбар’єрне середовище, де кожен знайде підтримку, повагу та комфорт", — говорить Марина Левченко, директорка з управління брендом та репутацією ДІЛА.

Завдяки впровадженню ініціативи понад 100 відділень ДІЛА вже отримали висновки доступності у Києві, Дніпрі, Одесі та ще 20 містах України. У всіх відділеннях встановлюються пандуси, облаштовуються доступні вбиральні, контрастне маркування сходинок і дверей, таблички Брайля з графіком роботи, а також навігаційні підказки для людей з порушенням зору.

Щоб максимально врахувати реальні потреби маломобільних груп, компанія активно співпрацює з ГО "Доступно.ЮА" і ГО "Безбар’єрність". Разом з "Доступно.ЮА" та центром Superhumans тестували відділення в Києві та Львові на доступність і комфорт, щоб визначити, що потрібно удосконалити, встановити, і як це зробити, дійсно, правильно, щоб створити безбар’єрний простір.

Крім того, з жовтня 2023 року в ДІЛА діє проєкт "Зустріч", спрямований на адаптацію ветеранів і ветеранок, які повертаються на свої робочі місця. Ініціатива включає пільгові медичні обстеження, безоплатні сесії з психологом, юридичну підтримку, менторство та навчальні програми. HR-менеджери допомагають співробітникам знайти нову посаду або пройти перекваліфікацію.

Станом на березень 2025 року 53 співробітники ДІЛА служать у лавах ЗСУ, а 8 ветеранів уже повернулися на свої робочі місця. За внесок в трансформацію культури працевлаштування ветеранів та ветеранок в Україні торік ДІЛА отримала відзнаку "Дружні до ветеранів" від Ветеран Хабу".

Також у січні 2025 року ДІЛА розпочала аудит вакансій, щоб визначити посади, де можуть працювати люди з інвалідністю. Було проаналізовано 10 ключових відділів — від IT до маркетингу. Для кожної посади визначено обов’язкові компетенції та адаптаційні умови. У лютому 2025 року компанія приєдналася до ініціативи "Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок".

Одним із найскладніших завдань стала адаптація історичних будівель і приміщень у старих житлових фондах до сучасних вимог безбар’єрності. Проблеми виникають із шириною дверних прорізів, нахилом пандусів, встановленням підйомників, які часто ламаються або складні в користуванні. ДІЛА акцентує на реальних потребах людей, а не лише на формальній відповідності ДБН.

ДІЛА планує розширювати мережу безбар’єрних відділень, зосереджуючись на практичних рішеннях для маломобільних груп. У 2025 році в планах компанії інтегрувати принципи сервісної безбар’єрності в усі корпоративні процеси, включаючи навчання та комунікації.