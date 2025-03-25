Инклюзивность в бизнесе. Как METRO и ДІЛА создают равные возможности для своих сотрудников

Инклюзивность больше не просто тренд — сегодня это необходимое условие для устойчивого развития бизнеса. Все больше украинских компаний осознают: равные возможности для всех сотрудников не только способствуют социальной справедливости, но и усиливают корпоративную культуру, продуктивность и вовлеченность команд. Как бизнес адаптирует рабочие пространства, поддерживает людей с инвалидностью, ветеранов, переселенцев и создает комфортную среду для каждого — рассказываем на примере METRO и ДИЛА в спецпроекте РБК-Украина.

METRO Украина: безбарьерность как часть ДНК компании

В METRO Украина уверены: сила команды — в ее разнообразии. Именно поэтому уже несколько лет компания внедряет стратегию непредвзятости и безбарьерности, которая стала неотъемлемой частью корпоративной культуры.

Инклюзия в METRO пронизывает все направления работы — от HR до клиентских сервисов. Один из первых проектов — инициатива "НЕПРЕДВЗЯТЫЕ", где команда развенчивает стереотипы и формирует культуру равных возможностей.

Кроме того, в компании действует Политика предотвращения моббинга, программа поддержки военных и ветеранов, развиваются инклюзивные коммуникации, а также была запущена Школа жестового языка.

"Сегодня у нас уже есть команда амбассадоров безбарьерности и лидеров этого направления, а также множество реализованных инициатив. Например, для усиления равного и непредвзятого отношения мы внедрили Политику предотвращения моббинга (предотвращения травли сотрудника со стороны коллег, подчинённых или руководства). Для развития культуры равных возможностей реализуем программу поддержки военнослужащих и ветеранов, постоянно работаем над инклюзивными коммуникациями, поэтому недавно запустили Школу жестового языка и так далее. И, конечно, у нас ещё немало планов для развития безбарьерной среды", — рассказывают в METRO Украина.

Один из ключевых направлений безбарьерности в компании — физическая доступность как для клиентов, так и для сотрудников.

Совместно с ОО "Доступно.UA" компания провела аудит офиса и торговых центров, привлекая к оценке как экспертов, так и сотрудников, которые имеют опыт взаимодействия с барьерами или лично их преодолевают.

"Это позволило нам получить комплексные рекомендации, значительную часть которых мы уже реализовали. Эти шаги приближают нас к созданию по-настоящему комфортной среды для всех", — добавляют в компании.

Как отмечают в METRO, самый большой вызов для бизнеса при реализации подобных проектов — осознать, что безбарьерность — это не одна инициатива, а долгосрочный путь.

"Нужно честно ответить на вопрос: что для нас значит безбарьерность, на каком этапе мы сейчас, какие у нас зоны для развития, и постоянно пересматривать их. В METRO Украина мы работаем над этим каждый день. Мы пересматриваем актуальность наших DEI-инициатив (разнообразие, равенство и инклюзия), вовлекаем команду в дискуссии и готовы менять подходы, когда это необходимо. Безбарьерность должна быть всеобъемлющей и касаться всех — иначе это не безбарьерность", — резюмируют в METRO Украина.

Безбарьерная ДИЛА: комфорт и доступность для каждого

Медицинская лаборатория ДІЛА, которая насчитывает 238 отделений по всей Украине, ежегодно обслуживает около 1,3 млн клиентов. В 2024 году компания начала реализацию комплексного проекта "Безбарьерная ДІЛА". Его миссия — создать пространство, где каждый человек будет чувствовать себя комфортно и уверенно, независимо от наличия инвалидности, возраста или других особенностей.

"Это не просто проект. Это необходимость, которая делает нас лучше, сильнее и ответственнее. Вместе мы построим по-настоящему безбарьерную среду, где каждый найдёт поддержку, уважение и комфорт", — говорит Марина Левченко, директор по управлению брендом и репутацией ДІЛА.

Благодаря внедрению инициативы более 100 отделений ДІЛА уже получили заключения о доступности в Киеве, Днепре, Одессе и еще в 20 городах Украины. Во всех отделениях устанавливаются пандусы, оборудуются доступные туалеты, контрастная разметка на ступенях и дверях, таблички Брайля с графиком работы, а также навигационные подсказки для людей с нарушением зрения.

Чтобы максимально учитывать реальные потребности маломобильных групп, компания активно сотрудничает с ОО "Доступно.UA" и ОО "Безбарьерность". Совместно с "Доступно.UA" и центром Superhumans тестировали отделения в Киеве и Львове на доступность и комфорт, чтобы определить, что нужно усовершенствовать, установить и как это сделать действительно правильно, чтобы создать безбарьерное пространство.

Кроме того, с октября 2023 года в ДІЛА действует проект "Встреча", направленный на адаптацию ветеранов, возвращающихся на свои рабочие места. Инициатива включает льготные медицинские обследования, бесплатные сессии с психологом, юридическую поддержку, менторство и обучающие программы. HR-менеджеры помогают сотрудникам найти новую должность или пройти переквалификацию.

По состоянию на март 2025 года 53 сотрудника ДІЛА служат в рядах ВСУ, а 8 ветеранов уже вернулись на свои рабочие места. За вклад в трансформацию культуры трудоустройства ветеранов в Украине ДІЛА в прошлом году получила награду "Дружественные к ветеранам" от Veteran Hub.

Также в январе 2025 года ДІЛА начала аудит вакансий, чтобы определить должности, на которых могут работать люди с инвалидностью. Было проанализировано 10 ключевых отделов — от IT до маркетинга. Для каждой должности определены обязательные компетенции и условия адаптации. В феврале 2025 года компания присоединилась к инициативе "Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам".

Одной из самых сложных задач стала адаптация исторических зданий и помещений в старом жилом фонде к современным требованиям безбарьерности. Проблемы возникают с шириной дверных проемов, уклоном пандусов, установкой подъемников, которые часто ломаются или сложны в использовании. В ДІЛА делают акцент на реальных потребностях людей, а не только на формальном соответствии строительным нормам.

ДІЛА планирует расширять сеть безбарьерных отделений, сосредотачиваясь на практических решениях для маломобильных групп. В 2025 году компания намерена интегрировать принципы сервисной безбарьерности во все корпоративные процессы, включая обучение и коммуникации.