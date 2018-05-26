Инициатором стрельбы в школе в США стал ученик

Пострадали от стрельбы учитель стрелявшего и ученица

Стрельбу в школе города Индианаполис, штат Индиана, которая произошла 25 мая, открыл ученик. Об этом информируют правоохранительные органы города, сообщил телеканал CBS.

По информации очевидцев, ученик вышел из класса после разговора с учителем естествознания, а затем вернулся с двумя пистолетами. Учащийся несколько раз выстрелил до того, как учитель смог его обезвредить. Учитель и ученица ранены и находятся в больнице.

Стрелявший задержан и находится в участке. Сейчас правоохранительные органы города пытаются выяснять как несовершеннолетний смог раздобыть оружие.

Все школьники эвакуированы из школы. Стрельба произошла в школе Нобсвилл.

Напомним, в школе США 25 мая произошла стрельба, ранено двоих человек.