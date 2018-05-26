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Инициатором стрельбы в школе в США стал ученик

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 05:34
Фото: школа Нобсвилл (cbsnews.com)
Фото: школа Нобсвилл (cbsnews.com)

Пострадали от стрельбы учитель стрелявшего и ученица

Стрельбу в школе города Индианаполис, штат Индиана, которая произошла 25 мая, открыл ученик. Об этом информируют правоохранительные органы города, сообщил телеканал CBS. 

По информации очевидцев, ученик вышел из класса после разговора с учителем естествознания, а затем вернулся с двумя пистолетами. Учащийся несколько раз выстрелил до того, как учитель смог его обезвредить. Учитель и ученица ранены и находятся в больнице.

Стрелявший задержан и находится в участке. Сейчас правоохранительные органы города пытаются выяснять как несовершеннолетний смог раздобыть оружие.

Все школьники эвакуированы из школы. Стрельба произошла в школе Нобсвилл.

Напомним, в школе США 25 мая произошла стрельба, ранено двоих человек.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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