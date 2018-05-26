Ініціатором стрілянини у школі в США став учень

Постраждали від стрільби вчитель і учениця
Стрілянину в школі міста Індіанаполіс, штат Індіана, яка відбулася 25 травня, відкрив учень. Про це інформують правоохоронні органи міста, повідомив телеканал CBS.
За інформацією очевидців, учень вийшов з класу після розмови з учителем природознавства, а потім повернувся з двома пістолетами. Учень кілька разів вистрілив до того, як вчитель зміг його знешкодити. Вчитель і учениця поранені і перебувають у лікарні.
Стрілець затриманий і знаходиться у відділку. Зараз правоохоронні органи міста намагаються з'ясовувати як неповнолітній зміг роздобути зброю.
Всі учні евакуйовані зі школи. Стрілянина сталася в школі Нобсвілл.
Нагадаємо, в школі США 25 травня сталася стрілянина, поранено двох людей.