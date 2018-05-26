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Ініціатором стрілянини у школі в США став учень

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 05:34
Фото: школа Нобсвилл (cbsnews.com)
Фото: школа Нобсвилл (cbsnews.com)

Постраждали від стрільби вчитель і учениця

Стрілянину в школі міста Індіанаполіс, штат Індіана, яка відбулася 25 травня, відкрив учень. Про це інформують правоохоронні органи міста, повідомив телеканал CBS.

За інформацією очевидців, учень вийшов з класу після розмови з учителем природознавства, а потім повернувся з двома пістолетами. Учень кілька разів вистрілив до того, як вчитель зміг його знешкодити. Вчитель і учениця поранені і перебувають у лікарні.

Стрілець затриманий і знаходиться у відділку. Зараз правоохоронні органи міста намагаються з'ясовувати як неповнолітній зміг роздобути зброю.

Всі учні евакуйовані зі школи. Стрілянина сталася в школі Нобсвілл.

Нагадаємо, в школі США 25 травня сталася стрілянина, поранено двох людей.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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