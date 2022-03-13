"Инициативы ничтожны". У Зеленского пригрозили коллаборантам в Херсонской области

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на возможные планы проведения "референдума" на оккупированной части Херсонской области. И обратили внимание на то, что коллаборантов ждет уголовное преследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Любые инициативы по проведению "референдумов", фиктивных сессий местных советов, раздаче паспортов в оккупированных городах юга Украины - Херсоне, Каховке, Геническом - абсолютно ничтожны. Российские войска покинут территорию, коллаборанты получат уголовное преследование", - отметил он.

Напомним, накануне появилась информация о том, что оккупанты готовятся к созданию так называемой "Херсонской народной республики".

Местный областной совет в связи с этим провел экстренное заседание, на котором выступил против создания псевдореспублики.

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