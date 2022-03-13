ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ініціативи нікчемні". У Зеленського пригрозили колаборантам у Херсонській області

Новость на русском →
Київ, Неділя 13 березня 2022 11:16
"Ініціативи нікчемні". У Зеленського пригрозили колаборантам у Херсонській області Фото: радник голови Офісу президента України Михайла Подоляка (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

У президента України Володимира Зеленського відреагували на можливі плани проведення "референдуму" на окупованій частині Херсонської області. І звернули увагу на те, що на колаборантів чекає кримінальне переслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-які ініціативи з проведення "референдумів", фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України - Херсоні, Каховці, Генічеському - абсолютно нікчемні. Російські війська залишать територію, колаборанти отримають кримінальне переслідування", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що окупанти готуються до створення так званої "Херсонської народної республіки".

Місцева обласна рада у зв'язку з цим провела екстрене засідання, на якому виступив проти створення псевдореспубліки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Референдум Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді