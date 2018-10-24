По инициативе Тимошенко в Украине проходят акции против повышения цен на газ

Фото: Юлия Тимошенко на акциях против повышения цен на газ (пресс-служба)

Акции проходят в 160 городах Украины

Акции с требованием к президенту отменить решение о повышении на 23,5% цены на газ проходят сегодня в 160 городах Украины, а участие в них в целом принимают десятки тысяч людей. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

На митинге в Киеве, под стенами Администрации президента, лидер партии Юлия Тимошенко обвинила лично Петра Порошенко "в очередном издевательстве над людьми".

"То, что люди массово собрались возле Администрации президента, – это сигнал Порошенко, что не пройдут никакие его хитрости – переложить вину за повышение цены на газ, за ужасное состояние у страны на кого-то другого. Потому что он и только он является инициатором той беды, которая коснулась каждого человека", – подчеркнула она.

По словам лидера партии, которая уже объехала большую часть Украины, возмущению людей нет предела: "Перейдены все красные линии! На всех площадях люди просили, чтобы мы сплотились и организовали движение против повышения тарифов".

Тимошенко напомнила, что десятки местных советов уже требуют от президента отменить антинародное решение, и в очередной раз призвала депутатов всех уровней становиться на защиту людей. Также она сообщила, что ждет от председателя Верховной рады ответа на обращение "Батькивщины" относительно созыва внеочередной сессии парламента.

"На этом заседании должен быть принят проект постановления, который подготовила наша команда, о введении моратория на повышение цен на газ, тарифов на электроэнергию, тепло и горячую воду", – пояснила председатель партии.

В то же время, по ее мнению, сегодня вся страна понимает, что ответственность за бедность людей, за чрезвычайно высокие тарифы и низкий уровень жизни лежит исключительно на нынешнем главе государства.

"Невозможно уже больше так издеваться, так относиться к людям, как это делает Петр Порошенко", – подытожила лидер "Батькивщины".

Тимошенко и народные депутаты передали в Администрацию президента обращение с требованием отменить "преступное" решение о повышении цены на газ. Встретиться с командой "Батькивщины" Петр Порошенко не решился, заявили в политсиле.

"Я убеждена, что он скрывается в кабинете, смотрит в окна, боится людей, и продолжает совершать против них преступления. Я могу предположить, что Порошенко наплюет на волю людей, как это делал четыре с половиной года, и он дальше будет через НАК "Нафтогаз Украины" будет переводить миллиарды гривен на оффшорные счета свои и своего окружения", – прокомментировала лидер "Батькивщины" .

Юлия Тимошенко подчеркнула, что новая власть снизит цену на газ для людей как минимум вдвое за считанные недели. А все причастные к принятию этого решения будут привлечены к ответственности.