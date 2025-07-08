Ініціатива щодо відстрочення СВАМ для України має йти від найвищого керівництва, - експерт

"У механізмі СВАМ прописано такий пункт, як форс-мажор. Тобто, передбачено, що можуть виникнути якісь форс-мажорні обставини, і законодавчо на рівні ЄС є можливість врахувати ці особливі обставини для України. Що може бути ще більшим форс-мажором у розумінні цього механізму, як не війна? Тобто, у нас є повне право в України просити відстрочку, відтермінування, щоб це було не з 2026 року", - підкреслила Циганок.

Водночас, вона наголосила: для України важливо не просто попросити відстрочку, а прописати та виконати план дій щодо подальшого руху у бік СВАМ, інакше за нашими проханнями послідує втрата довіри.

"Якщо ми нічого не зробимо, - а ми маємо вже таку прикру практику, - то проблема просто відтермінується на кілька років. Але якщо зараз не буде відтермінування, то ми отримаємо величезну втрату економіки і соціальну проблему, бо буде збільшено суттєво рівень безробіття. Цей механізм вдарить по містоутворюючих підприємствах, а в умовах війни це просто критично! Тому, звісно, на межі економіки і екології це досить важливе сьогодні питання", - акцентувала Циганок.

Саме тому, наголосила експерт, Україна має тиснути на Єврокомісію. Але звернень від профільних та бізнес-асоціацій мало - для досягнення результати активну роботу має продемонструвати влада.

"Є чітка позиція Єврокомісії: звернутися як представник держави Україна з цим питанням має саме уряд. Тому зараз ключова задача - достукатися до нашого уряду. Адже, якщо цього буде не зроблено, постане абсолютно чітке і досить гостре питання: а на кого працює наш уряд, якщо в умовах посилення протекціонізму уряди всіх країн дбають про національного виробника, а України в умовах війни робить все для того, щоб економіка України була знищена?" - наголосила Циганок.

Водночас, вона зауважила: з боку уряду має надійти чітке прохання про відтермінування, і відразу спланована внутрішня домашня робота, тобто деталізований план дій.

"СВАМ - це все-таки економічний механізм, який стимулює кліматичну нейтральність. Тому бізнес зараз зацікавлений, як і всі українці, в тому, щоби це було не просто відтермінування, а реальний план дій. Ми не стоїмо з протягнутою рукою і просимо відстрочку. Коли формувався цей механізм, навіть ніхто не уявляв, що буде така ситуація в Україні. Ми є заручниками, і маємо транслювати ЄС, що ми надійний партнер. Ми просимо відтермінувати у зв’язку з форм-мажором вступ в дію СВАМ, але ми, взявши на себе зобов’язання, проведемо внутрішню домашню роботу", - резюмувала експерт.

Раніше Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації також закликав українську владу консолідуватися для того, щоб відстрочити запровадження мита СВАМ для України.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через яке Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема - відстрочення запровадження цього мита для українських виробників на період війни.