Инициатива по отсрочке СВАМ для Украины должна исходить от высшего руководства, - эксперт

"В механизме СВАМ прописан такой пункт, как форс-мажор. То есть, предусмотрено, что могут возникнуть какие-то форс-мажорные обстоятельства, и законодательно на уровне ЕС есть возможность учесть эти особые обстоятельства для Украины. Что может быть еще большим форс-мажором в понимании этого механизма, как не война? То есть, у нас есть полное право у Украины просить отсрочку, отсрочку, чтобы это было не с 2026 года", - подчеркнула Цыганок.

В то же время, она подчеркнула: для Украины важно не просто попросить отсрочку, а прописать и выполнить план действий по дальнейшему движению в сторону СВАМ, иначе за нашими просьбами последует потеря доверия.

"Если мы ничего не сделаем, - а мы имеем уже такую досадную практику, - то проблема просто отсрочится на несколько лет. Но если сейчас не будет отсрочки, то мы получим огромную потерю экономики и социальную проблему, потому что будет увеличен существенно уровень безработицы. Этот механизм ударит по градообразующим предприятиям, а в условиях войны это просто критично! Поэтому, конечно, на грани экономики и экологии это достаточно важный сегодня вопрос", - акцентировала Цыганок.

Именно поэтому, подчеркнула эксперт, Украина должна давить на Еврокомиссию. Но обращений от профильных и бизнес-ассоциаций мало - для достижения результатов активную работу должна продемонстрировать власть.

"Есть четкая позиция Еврокомиссии: обратиться как представитель государства Украина с этим вопросом должно именно правительство. Поэтому сейчас ключевая задача - достучаться до нашего правительства. Ведь, если этого не будет сделано, встанет абсолютно четкий и достаточно острый вопрос: а на кого работает наше правительство, если в условиях усиления протекционизма правительства всех стран заботятся о национальном производителе, а Украина в условиях войны делает все для того, чтобы экономика Украины была уничтожена?" - отметила Цыганок.

В то же время, она отметила: со стороны правительства должна поступить четкая просьба об отсрочке, и сразу спланирована внутренняя домашняя работа, то есть детализированный план действий.

"СВАМ - это все-таки экономический механизм, который стимулирует климатическую нейтральность. Поэтому бизнес сейчас заинтересован, как и все украинцы, в том, чтобы это была не просто отсрочка, а реальный план действий. Мы не стоим с протянутой рукой и просим отсрочку. Когда формировался этот механизм, даже никто не представлял, что будет такая ситуация в Украине. Мы являемся заложниками, и должны транслировать ЕС, что мы надежный партнер. Мы просим отсрочить в связи с форм-мажором вступление в действие СВАМ, но мы, взяв на себя обязательства, проведем внутреннюю домашнюю работу", - резюмировала эксперт.

Ранее Комитет промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации также призвал украинскую власть консолидироваться для того, чтобы отсрочить введение пошлины СВАМ для Украины.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины для украинских производителей на период войны.