Ініціатива щодо економічного бронювання може призвести до росту революційних настроїв, - експерт

"Ті ідеї, які зараз обговорюються, щодо економічного бронювання, містять в собі так звану корупційну складову. А у населення є побоювання, що це легалізація цієї корупції. Зараз кажуть: знаєте, якщо ви заплатите енну суму грошей, то вас не будуть чіпати. Але ж виходить, що ті, у кого є можливість заплатити - заплатять. А ті, у кого немає - не заплатять. Тобто, це можливість відкупитися. І в населення буде негативне сприйняття цього. І ось це негативне сприйняття може створити такі негативні тенденції в самому суспільстві, які гіпотетично можуть вилитися в певні, навіть скажу так, революційні настрої. Цього, безумовно, слід уникати під час ведення війни", - підкреслив Ус.

Водночас він зауважив: якщо ми повністю сконцентруємося на війні і переведемо економіку цілковито на військові рейки, то значною мірою через відсутність розуміння того, як саме це зробити, ми можемо втратити нашу економіку.

"Україні треба шукати баланс. Треба, з однієї сторони, щоб економіка працювала, і були люди, які працюють у цій економіці. З іншої сторони - щоб і на фронті все-таки були успіхи. Тому, як на мене, все-таки слід дослухатися до думки аналітиків - з приводу того, що все-таки технології повинні відігравати провідну роль, і мінімізувати участь живих людей", - резюмував Ус.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.