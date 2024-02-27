Инициатива по экономическому бронированию может привести к росту революционных настроений, - эксперт

"Те идеи, которые сейчас обсуждаются по экономическому бронированию, включают в себя так называемую коррупционную составляющую. А у населения есть опасения, что это легализация этой коррупции. Сейчас говорят: знаете, если вы заплатите энную сумму денег, то вас не будут трогать. Но ведь получается, что те, у кого есть возможность заплатить - заплатят. А те, у кого нет - не заплатят. То есть, это возможность откупиться. И у населения будет негативное восприятие этого. И вот это негативное восприятие может создать такие негативные тенденции самом обществе, которые гипотетически могут вылиться в определенные, даже скажу так, революционные настроения. Этого, безусловно, следует избегать во время ведения войны", - подчеркнул Усс.

В то же время он заметил: если мы полностью сконцентрируемся на войне и переведем экономику полностью на военные рельсы, то в значительной степени из-за отсутствия понимания того, как это сделать, мы можем потерять нашу экономику.

"Украине нужно искать баланс. Надо, с одной стороны, чтобы экономика работала, и были люди, работающие в этой экономике. С другой стороны - чтобы и на фронте все-таки были успехи. Поэтому, мне кажется, все-таки следует прислушаться к мнению аналитиков - по поводу того, что все-таки технологии должны играть ведущую роль и минимизировать участие живых людей", - резюмировал Усс.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.