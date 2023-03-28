ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ингушетии атаковали пост полиции, произошла перестрелка

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 02:03
В Ингушетии атаковали пост полиции, произошла перестрелка Фото: полицейские в Ингушетии (kavkaz-uzel.eu)
Автор: Владимир Костырин

В Ингушетии (Российская Федерация) в ночь на 28 марта произошло нападение неизвестных на пост полиции в Назрановском районе. Была перестрелка, и результате атаки пострадал один из полицейских. В республике объявили план "Перехват".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Ингушетии.

Нападению подвергся стационарный пост ДПС "Волга-14", который был обстрелян неизвестными.

Отмечается, что правоохранители открыли огонь в ответ. Также сообщается, что нападавшие скрылись.

В настоящее время после объявления плана "Перехвата" полиция пытается установить местонахождение и задержать граждан, причастных к данному нападению.

В МВД по региону информируют об одном пострадавшем правоохранителе, который, предварительно, получил ранение в ногу. Данных о подозреваемых в настоящее время нет.

Также в сети было обнародовано видео ночной атаки на пост.

Видео: в Ингушетии произошло нападение на пост ДПС ночью 28 марта

По данным издания "Кавказский узел", это нападение на пост ДПС "Волга-14" в Назрановском районе Ингушетии стало первым за более чем 3 года.

Так, аналогичный инцидент произошел в конце декабря 2019-го на въезде в Магас.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение, что в РФ будет нарастать внутреннее партизанское и диверсионное движения. В этом контексте он добавил, что Башкирия, Ичкерия, Ингушетия и Северная Осетия будут иметь определенные претензии, и "это постепенно нарастает".

Напомним, в начале января в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.

Также сообщалось, что в российском Томске загорелся лагерь для мобилизованных. Одна из версий инцидента - саботаж.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ингушетия
NEWS
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет