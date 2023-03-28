В Ингушетии атаковали пост полиции, произошла перестрелка

В Ингушетии (Российская Федерация) в ночь на 28 марта произошло нападение неизвестных на пост полиции в Назрановском районе. Была перестрелка, и результате атаки пострадал один из полицейских. В республике объявили план "Перехват".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Ингушетии.

Нападению подвергся стационарный пост ДПС "Волга-14", который был обстрелян неизвестными.

Отмечается, что правоохранители открыли огонь в ответ. Также сообщается, что нападавшие скрылись.

В настоящее время после объявления плана "Перехвата" полиция пытается установить местонахождение и задержать граждан, причастных к данному нападению.

В МВД по региону информируют об одном пострадавшем правоохранителе, который, предварительно, получил ранение в ногу. Данных о подозреваемых в настоящее время нет.

Также в сети было обнародовано видео ночной атаки на пост.

Видео: в Ингушетии произошло нападение на пост ДПС ночью 28 марта

По данным издания "Кавказский узел", это нападение на пост ДПС "Волга-14" в Назрановском районе Ингушетии стало первым за более чем 3 года.

Так, аналогичный инцидент произошел в конце декабря 2019-го на въезде в Магас.