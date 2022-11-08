"Інгулець" сенсаційно переграв "Зорю" в Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Інгулець" – "Зоря" – 1:0

Гол: Марусич, 44

Нереалізований пенальті: Русин (З, 52)

Активніше розпочали матч номінальні гості. Луганці взяли плести мережива атак із перших хвилин, але до небезпечних ситуацій справа доходила вкрай рідко. Натомість нечасті випади "Інгульця" були цікавішими – Марусич пробив вище воріт після прострілу, а Клименко вдарив поруч зі стійкою з дистанції.

Перед перервою ж петровці шокували "Зорю" голом у роздягальню. Це Смоляков виконав діагональ із лівого флангу, на яку невдало зреагував Батагов, а Марусич вискочив на оперативний простір і відправив м'яч у сітку – 1:0.

Шанс відігратися луганці отримали вже на старті другої половини. Щоправда, пенальті за фол проти Кирюханцева виглядав трохи сумнівним. Вочевидь, так вирішив і Русин, який промахнувся з позначки, пробивши над поперечиною.

"Інгулець" міг покарати гостей за марнотратство майже миттєво. Марусич вивів Смолякова на побачення з голкіпером, але той не зміг переграти Мацапуру в ближньому бою. Атака ж петровців другим темпом завершилася безрезультатно.

Гості додали обертів і фактично затиснули петровців на власній половині. Найреальніша нагода зрівняти рахунок була змарнована "Зорею" на 83-й хвилині. Хлань накрутив оборонців і вивів на ударну позицію Чурка, а той потужним пострілом ледь не зламав поперечину!

У кінцівці поєдинку луганці намагалися бити в кожному моменті. Намагалися забити Чурко, Вантух, Мишньов та інші. Але навіть додані арбітром 8 (!) хвилин так і не забезпечили "Зорі" бодай нічию у протистоянні з аутсайдером.

Завдяки перемозі "Інгулець" піднявся до зони перехідних матчів. Тепер в активі петровців 7 очок. Тим часом "Зоря" поки залишається на 3-й позиції (22 пункти), але ризикує відпустити "Дніпро-1" і "Шахтар".