"Ингулец" сенсационно переиграл "Зарю" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Ингулец" – "Заря" – 1:0

Гол: Марусич, 44

Нереализованный пенальти: Русин (З, 52)

Более активно начали матч номинальные гости. Луганчане взяли плести кружева атак с первых минут, но до опасных ситуаций дело доходило крайне редко. В то же время нечастые выпады "Ингульца" были более интересными – Марусич пробил выше ворот после прострела, а Клименко ударил рядом со стойкой с дистанции.

Перед перерывом же петровцы шокировали "Зарю" голом в раздевалку. Это Смоляков выполнил диагональ с левого фланга, на которую неудачно среагировал Батагов, а Марусич выскочил на оперативное пространство и отправил мяч в сетку – 1:0.

Шанс отыграться луганчане получили уже на старте второй половины. Правда, пенальти за фол против Кирюханцева выглядел несколько сомнительным. Очевидно, так решил и промахнувшийся с отметки Русин, пробив над перекладиной.

"Ингулец" мог наказать гостей за расточительность почти мгновенно. Марусич вывел Смолякова на свидание с голкипером, но тот не смог переиграть Мацапуру в ближнем бою. Атака же петровцев вторым темпом завершилась безрезультатно.

Гости взвинтили темп и фактически зажали петровцев на собственной половине. Самую реальную возможность сравнять счет "Заря" упустила на 83-й минуте. Хлань накрутил защитников и вывел на ударную позицию Чурко, а тот мощным выстрелом едва не сломал перекладину!

В концовке поединка луганчане пытались избивать в каждом моменте. Пытались забить Чурко, Вантух, Мишнев и другие. Но даже добавленные арбитром 8 (!) минут так и не обеспечили "Заре" хотя бы ничью в противостоянии с аутсайдером.

Благодаря победе "Ингулец" поднялся в зону переходных матчей. Теперь в активе петровцев 7 очков. Тем временем "Заря" пока остается на 3-й позиции (22 пункта), но рискует отпустить "Днепр-1" и "Шахтер".