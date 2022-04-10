Инфраструктура Северодонецка почти уничтожена, - Луганская ОГА

Оккупанты обстреляли еще два жилых дома и частную больницу в Северодонецке. Инфраструктура города почти уничтожена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Если утром пылали дома в новой части города, то днем русская армия открыла огонь по всему Северодонецку. Много выбито окон, там, где еще оставались", - пишет Гайдай.

По словам главы Луганской ОГА, серьезным разрушениям подверглись два жилых дома и частная больница. Социальная и критическая инфраструктура почти уничтожена.