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Инфраструктура Северодонецка почти уничтожена, - Луганская ОГА

Фото: Инфраструктура Северодонецка почти уничтожена (t.me/itsdonetsk-1)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты обстреляли еще два жилых дома и частную больницу в Северодонецке. Инфраструктура города почти уничтожена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Если утром пылали дома в новой части города, то днем русская армия открыла огонь по всему Северодонецку. Много выбито окон, там, где еще оставались", - пишет Гайдай.

По словам главы Луганской ОГА, серьезным разрушениям подверглись два жилых дома и частная больница. Социальная и критическая инфраструктура почти уничтожена.

Война России против Украины длится сорок шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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