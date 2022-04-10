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Інфраструктура Сєверодонецька майже знищена, - Луганська ОДА

Фото: Інфраструктура Сєверодонецька майже знищена (t.me/itsdonetsk-1)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти обстріляли ще два житлових будинки й приватну лікарню в Сєверодонецьку. Інфраструктура міста майже знищена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку. Багато вибито вікон, там, де ще залишались", - пише Гайдай.

За словами голови Луганської ОДА, серйозних руйнувать зазнали два житлових будинки й приватна лікарня. Соціальна й критична інфраструктура майже знищена.

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