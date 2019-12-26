Инфраструктура не отвечает "туристическому" статусу Одессы и требует инвестиций, - Старовойтов

Существующая инфраструктура не соответствует потребностям туристов, которые приезжают в Одессу, и требует существенных инвестиций в ее развитие. Такое мнение в интервью "Дело" высказал совладелец строительного холдинга "Мегалайн" Дмитрий Старовойтов.

В частности, по его словам, достаточно оценить состояние транспорта, в первую очередь, железнодорожного и автотранспорта и сопутствующей инфраструктуры, чтобы понять реальный образ массового туриста, который едет в Одессу.

Согласно проведенному компанией исследования, которое охватило как сегмент внутреннего туризма, так и иностранцев, в общем потоке только от 5 до 10 процентов туристов относятся к категории обеспеченных.

"Этот сегмент нужно развивать. Ведь он дает наибольшую прибавочную стоимость для экономики. Но здесь мы снова упираемся в инфраструктуру. Такой турист требовательный. Он бывал за границей и видел, что в большинстве прибрежных городов есть красивая набережная с кафе, ресторанами, отелями, зонами отдыха, яхт-клубом. Он приезжает в Одессу и видит что?! Трассу здоровья, где с приходом темноты как минимум некомфортно находиться? Где нельзя просто разуться и пройти по траве, так как можно наткнуться на битое стекло или что похуже?", - приводит пример проблем инфраструктуры Старовойтов.

Кроме того, руководитель заявляет о нехватке гостиниц. По его словам, именно из-за этого фактора Одесса была лишена статуса принимающего города на Евро-2012. Дефицит наблюдается и сейчас.

"Это же парадокс: город туристический, а гостиниц и отелей не хватает. Дефицит есть и сейчас. Одессе нужно построить большое количество сетевых отелей классом, начиная с трех звезд и передать под управление международным операторам, который специализируются на гостиничном бизнесе десятки лет: Hyatt, Radisson, Marriott, Hilton и других", - считает Старовойтов.

По его словам, это гарантированно создаст десятки тысяч новых рабочих мест с белыми зарплатами и системными отчислениями в городской бюджет. Кроме того, это станет мультипликатором для городской экономики: отелям нужны продукты питания, моющие средства, ремонт и так далее.

Также совладелец "Мегалайна" рассказал о программе по привлечению инвестиций в инфраструктуру, соответствующую международным стандартам. Помимо гостиниц и отелей речь идет о развлекательных центрах, подземных паркингах, выставочных центрах для событий международного уровня, концертных аренах.

"Все вместе это даст гигантский толчок социальной сфере, начиная от банальных рабочих мест и налогов и заканчивая строительством дополнительных объектов в сфере образования и здравоохранения, новых маршрутов общественного транспорта", - уверен Старовойтов.