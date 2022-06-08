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Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет

Фото: Сергей Гайдай (facebook com odalug1)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

В Луганской области инфраструктура разрушена на 100%. Это касается газоснабжения, электричества и воды.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас невозможно сказать, сколько средств понадобится для того, чтобы отстроить область.

"Потому что надо провести анализ всех разрушений после деоккупации, а потом уже выяснять сметы. Что касается сроков: за 7 лет можно полностью восстановить Луганскую область", - заявил Гайдан.

По словам главы Луганской ОВА, много государств, включая страны Балтии готовы помочь отстроить регион.

"Много наших друзей, которые готовы помочь, особенно Балтийские страны, но мы пока не ведем эти разговоры. Хочется более-менее понимать, как будут развиваться события, а потом уже четко договариваться", - подчеркнул он.

Ранее Гайдай заявлял, что 95% территории Луганской области контролирует российская армия.

Кроме того, в Луганской области оккупанты при обстрелах городов применяли авиацию, были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры

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