Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет

По его словам, сейчас невозможно сказать, сколько средств понадобится для того, чтобы отстроить область.

"Потому что надо провести анализ всех разрушений после деоккупации, а потом уже выяснять сметы. Что касается сроков: за 7 лет можно полностью восстановить Луганскую область", - заявил Гайдан.

По словам главы Луганской ОВА, много государств, включая страны Балтии готовы помочь отстроить регион.

"Много наших друзей, которые готовы помочь, особенно Балтийские страны, но мы пока не ведем эти разговоры. Хочется более-менее понимать, как будут развиваться события, а потом уже четко договариваться", - подчеркнул он.