В городах Луганской области из-за вражеских обстрелов много разрушений, есть погибшие гражданские, - ОВА

В Луганской области российские оккупанты при обстрелах городов применяли авиацию, были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, несколько мирных жителей погибли в результате атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая .

Наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины, отметил он.

Северодонецк попал под вражеские атаки с самого утра.

"Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены по меньшей мере восемь домов, некоторые из них горели - отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все - утром и в старых районах города", - говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что повреждения получили еще два северодончанина - осколочные ранения и контузия. В Лисичанске женщине оторвало руку.

"Также стало известно о трех погибших ранее - это жители Белогоровки и Попасной", - рассказал глава ОВА.

Он проинформировал, что в течение прошлых суток, 18 мая, оккупанты применили авиацию для разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка и Орехово.

Также войска РФ безуспешно ходили на штурмы в районе Устиновки и Золотого-4.

"Населенные пункты имеют многочисленные разрушения. Повреждения домов также зафиксированы во Врубовке, Почечном и Камышевахе.

Последствия вражеских обстрелов и атак по городам Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)