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Інфраструктура в Луганській області зруйнована на 100%. Але відбудувати можна за 7 років

Фото: Сергій Гайдай (facebook com odalug1)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

У Луганській області інфраструктура зруйнована на 100%. Це стосується газопостачання, електрики і води.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, зараз неможливо сказати, скільки коштів знадобиться для того, щоб відбудувати область.

"Тому що треба провести аналіз всіх руйнувань після деокупації, а потім вже з'ясовувати кошториси. Що стосується термінів: за 7 років можна повністю відновити Луганську область", - заявив Гайдан.

За словами глави Луганської ОВА, багато держав, включаючи країни Балтії готові допомогти відбудувати Регіон.

"Багато наших друзів, які готові допомогти, особливо Балтійські країни, але ми поки не ведемо ці розмови. Хочеться більш-менш розуміти, як будуть розвиватися події, а потім вже чітко домовлятися", - підкреслив він.

Раніше Гайдай заявляв, що 95% території Луганської області контролює російська армія.

Крім того, в Луганській області окупанти при обстрілі міст застосовували авіацію, були зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури

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