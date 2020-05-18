Инфраструктура, IT-сфера и сельское хозяйство: во что предлагает инвестировать Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает IT, инфраструктуру и сельское хозяйство привлекательными для инвесторов сферами.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Кулебы, несмотря на кризис, на строительство дорог и мостов выделены беспрецедентные деньги, кроме того, запущены концессии объектов инфраструктуры.

Также инвесторов в Украине могут привлечь сельское хозяйство, IT-сфера. Министр отметил, что пандемия показала, что пространство для развития онлайн-экономики совершенно ошеломительное.

"Над этим как раз можно работать. Понятное дело, что мы можем весь этот процесс драйвить, бегать, искать, приводить инвесторов. Но окончательный успех всего этого предприятия будет зависеть от того, что с этим бизнесом будет происходить в Украине. Это отношения с налоговой, с местными властями, это регуляторная база, суды и прочее", - добавил он.

Ранее в МИД сообщали, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты.

Также стороны обсудили возможность инвестиций в Украину со стороны Катара. Так, Зеленский сообщил, что стоимость приоритетных проектов Украины составляет более 16 млрд долларов.