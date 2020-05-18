Інфраструктура, IT-сфера і сільське господарство: у що пропонує інвестувати Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає IT, інфраструктуру і сільське господарство привабливими для інвесторів сферами.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кулеби, незважаючи на кризу, на будівництво доріг і мостів виділено безпрецедентні гроші, крім того, запущені концесії об'єктів інфраструктури.

Також інвесторів в Україні можуть привабити сільське господарство, IT-сфера. Міністр зазначив, що пандемія показала, що простір для розвитку онлайн-економіки абсолютно приголомшливий.

"Над цим можна працювати. Ясна річ, що ми можемо весь цей процес драйвити, бігати, шукати, приводити інвесторів. Але остаточний успіх цього підприємства буде залежати від того, що з цим бізнесом буде відбуватися в Україні. Це відносини з податковою, з місцевою владою, це регуляторна база, суди і таке інше", - додав він.

Раніше в МЗС повідомляли, що Катар розгляне низку інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в Україні. Мова йде, насамперед, про інвестиції в українську інфраструктуру: мости, дороги, залізні дороги, аеропорти.

Також сторони обговорили можливість інвестицій в Україну з боку Катару. Так, Зеленський повідомив, що вартість пріоритетних проектів України становить понад 16 млрд доларів.