InformNapalm идентифицировала боевиков группы "Вагнера" в Сирии

Всего было выявлено 6 россиян, ранее воевавших на стороне сепаратистов на Донбассе

Неправительственная волонтерская организация InformNapalm идентифицировала шестерых боевиков российской частной военной компании "Вагнера", воюющих в Сирии. Об этом сообщается на сайте InformNapalm.

Ак сообщают волонтеры, организация получила от коллег из Ukrainian Cyber Alliance пакет документов, переписки и личных фотографий с почты российского наемника и террориста Александра Ивина. Благодаря этому удалось установить данные о ликвидации российских боевиков, граждан РФ, воевавших сначала на Донбассе, а затем в составе ППК "Вагнера" в Сирии.

Далее волонтеры приводят данные одного из указанных наемников, некоего Ивина.

Фото: документы и фотографии боевиков ЧВК "Вагнера" (InformNapalm)

Кроме того, среди документов и фотографий обнаружилось групповое фото, на котором волонтеры идентифицировали наемников 6 штурмового отряда, среди которых есть и боевики "Вагнера".

Фото: групповое фото с боевиками ЧВК "Вагнера" в Сирии (InformNapalm)

В частности:

- под номером 1 -захваченный и казненный осенью 2017 года боевиками ИГ Заболотный Роман Васильевич, ранее принимавший участие в боевых действиях на Донбассе;

- под номером 2 — бывший командир минометной батареи 9-ого отдельного мотострелкового полка РОА, наемник с позывным "Африканыч". В 2016 заключил контракт с ЧВК, после того как вверенная ему батарея попала под огонь артиллерии украинских морпехов под Мариуполем;

- номер 3 — Поддубный Сергей Михайлович "Немой". Воевал на Донбассе, погиб в Сирии 28.09.17. Причина смерти: обугливание тела;

- номер 4 — Борисенко Андрей Андреевич из Перми. Воевал на Донбассе, позже в Сирии (архив профиля, архив фотоальбома, профиль на "Миротворце").

"Судя по имеющимся данным, российские наемники несут в Сирии большие потери и те, кто выжил на Донбассе чаще всего находят смерть в Сирии", - резюмировали исследователи.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала очередные записи переговоров наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

В частности, обнародованы записи переговоров руководителя ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина.