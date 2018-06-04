InformNapalm ідентифікувала бойовиків групи "Вагнера" в Сирії

Всього було виявлено 6 росіян, які раніше воювали на боці сепаратистів на Донбасі

Неурядова волонтерська організація InformNapalm ідентифікувала шістьох бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера", які воюють в Сирії. Про це повідомляється на сайті InformNapalm.

Ак повідомляють волонтери, організація отримала від колег з Ukrainian Cyber Alliance пакет документів, листування та особистих фотографій з пошти російського найманця і терориста Олександра Івіна. Завдяки цьому вдалося встановити дані про ліквідацію російських бойовиків, громадян РФ, які воювали спочатку на Донбасі, а потім у складі ВПК "Вагнера" в Сирії.

Далі волонтери приводять дані одного з зазначених найманців, якогось Івіна.

Фото: документи і фотографії бойовиків ПВК "Вагнера" (InformNapalm)

Крім того, серед документів і фотографій виявилося групове фото, на якому волонтери ідентифікували найманців 6 штурмового загону, серед яких є і бойовики "Вагнера".

Фото: групове фото з бойовиками ПВК "Вагнера" в Сирії (InformNapalm)

Зокрема:

- під номером 1 -захоплений і страчений восени 2017 року бойовиками ІГ Заболотний Роман Васильович, раніше брав участь у бойових діях на Донбасі;

- під номером 2 — колишній командир мінометної батареї 9-ого окремого механізованого полку РОА, найманець з позивним "Африканыч" У 2016 уклав контракт з ПВК, після того як довірена йому батарея потрапила під вогонь артилерії українських морпіхів під Маріуполем;

- номер 3 — Піддубний Сергій Михайлович "Німий". Воював на Донбасі, загинув у Сирії 28.09.17. Причина смерті: обвуглювання тіла;

- номер 4 — Борисенко Андрій Андрійович з Пермі. Воював на Донбасі, пізніше в Сирії (архів профілю, архів фотоальбому, профіль на "Миротворці").

"Судячи за наявними даними, російські найманці несуть в Сирії великі втрати і ті, хто вижив на Донбасі найчастіше знаходять смерть в Сирії", - резюмували дослідники.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала чергові записи переговорів найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

зокрема, оприлюднені записи переговорів керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна.