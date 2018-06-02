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Интервью

СБУ опубликовала очередные переговоры наемников ЧВК "Вагнера" на Донбассе

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 12:45
Фото: иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

Обнародованы записи переговоров руководителя ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина

Служба безопасности Украины опубликовала очередные записи переговоров наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что 29 мая 2014 года в Луганскую область тайно вторглась ЧВК "Вагнера" в составе 86 человек, а за год численность группировки возросла до 1500.

"Большая часть наемников участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году в составе компании "Славянский корпус", а позже использовались Россией в силовых мероприятиях во время аннексии АР Крым", - отметили в СБУ.

Следствие установило, что одним из преступлений, совершенных россиянами, была катастрофа военно-транспортного самолета Ил-76, в результате которой погибли 49  украинских бойцов. Сегодня СБУ обнародовала очередные перехваты разговоров бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с руководителем наемников Дмитрием Уткиным во время боевых действий.

"Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий Олег Иванников, более известный как "Орион" - российский офицер, причастный к катастрофе рейса МН17", - говорится в сообщении.

СБУ также установила, что с июня 2014 силы АТО уничтожили не менее 36 граждан РФ из ЧВК "Вагнера".

 

 

Напомним, ранее СБУ опубликовала запись переговоров представителей ЧВК "Вагнера" при штурме Дебальцево.  

 

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Донбасс, наемник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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