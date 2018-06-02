СБУ опубликовала очередные переговоры наемников ЧВК "Вагнера" на Донбассе

Обнародованы записи переговоров руководителя ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина

Служба безопасности Украины опубликовала очередные записи переговоров наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что 29 мая 2014 года в Луганскую область тайно вторглась ЧВК "Вагнера" в составе 86 человек, а за год численность группировки возросла до 1500.

"Большая часть наемников участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году в составе компании "Славянский корпус", а позже использовались Россией в силовых мероприятиях во время аннексии АР Крым", - отметили в СБУ.

Следствие установило, что одним из преступлений, совершенных россиянами, была катастрофа военно-транспортного самолета Ил-76, в результате которой погибли 49 украинских бойцов. Сегодня СБУ обнародовала очередные перехваты разговоров бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с руководителем наемников Дмитрием Уткиным во время боевых действий.

"Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий Олег Иванников, более известный как "Орион" - российский офицер, причастный к катастрофе рейса МН17", - говорится в сообщении.

СБУ также установила, что с июня 2014 силы АТО уничтожили не менее 36 граждан РФ из ЧВК "Вагнера".

Напомним, ранее СБУ опубликовала запись переговоров представителей ЧВК "Вагнера" при штурме Дебальцево.