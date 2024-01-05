Інформацію про втрати ворога після ударів по Криму ще збирають, - Гуменюк

Інформацію про втрати ворога внаслідок ударів по Криму 4 січня ще збирають. Дані про загибель високопосадовців армії РФ не підтверджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На відміну від ворога ми не публікуємо інформацію, яка не має офіційного підтвердження, так як зробили вони, прокричавши ура і забули піти в атаку, відзвітували про знищення невідомого бункера з невідомими заступниками головнокомандувача і високопосадовцями", - сказала Гуменюк.

Речниця наголосила, що інформацію про втрати ворога внаслідок удару по командному пункту поблизу Севастополя поки збирають.

"Ми збираємо ту інформацію, яка вас зараз цікавить. Як тільки вона буде мати відповідне підтвердження, її оприлюднять. Наразі можемо констатувати лише те, що вже відомо - пункт управління уражено", - заявила речниця.

Додамо, у мережі сьогодні почали поширювати інформацію, що нібито внаслідок вчорашніх ударів по Криму загинув начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Але, як відомо, українські військові не підтверджують ці припущення.

Вибухи у Криму

Вчора у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також у мережі повідомляли, що в Євпаторії була уражена військова частина, а внаслідок атаки нібито було ліквідовано 23 окупантів та російського полковника.