ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Информацию о потерях врага после ударов по Крыму еще собирают, - Гуменюк

Украина, Пятница 05 января 2024 14:05
UA EN RU
Информацию о потерях врага после ударов по Крыму еще собирают, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Информацию о потерях врага в результате ударов по Крыму 4 января еще собирают. Данные о гибели высокопоставленных чиновников армии РФ не подтверждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"В отличие от врага мы не публикуем информацию, не имеющую официального подтверждения, так как сделали они, прокричав ура и забыли пойти в атаку, отчитались об уничтожении неизвестного бункера с неизвестными заместителями главнокомандующего и чиновниками", - сказала Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что информацию о потерях врага в результате удара по командному пункту вблизи Севастополя пока собирают.

"Мы собираем ту информацию, которая вас сейчас интересует. Как только она будет иметь соответствующее подтверждение, ее обнародуют. Пока можем констатировать лишь то, что уже известно - пункт управления поражен", - заявила спикер.

Добавим, в сети сегодня начали распространять информацию, что якобы в результате вчерашних ударов по Крыму погиб начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Но, как известно, украинские военные не подтверждают эти предположения.

Взрывы в Крыму

Вчера в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 оккупанта и российский полковник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта