Информацию о потерях врага после ударов по Крыму еще собирают, - Гуменюк

Информацию о потерях врага в результате ударов по Крыму 4 января еще собирают. Данные о гибели высокопоставленных чиновников армии РФ не подтверждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"В отличие от врага мы не публикуем информацию, не имеющую официального подтверждения, так как сделали они, прокричав ура и забыли пойти в атаку, отчитались об уничтожении неизвестного бункера с неизвестными заместителями главнокомандующего и чиновниками", - сказала Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что информацию о потерях врага в результате удара по командному пункту вблизи Севастополя пока собирают.

"Мы собираем ту информацию, которая вас сейчас интересует. Как только она будет иметь соответствующее подтверждение, ее обнародуют. Пока можем констатировать лишь то, что уже известно - пункт управления поражен", - заявила спикер.

Добавим, в сети сегодня начали распространять информацию, что якобы в результате вчерашних ударов по Крыму погиб начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Но, как известно, украинские военные не подтверждают эти предположения.

Взрывы в Крыму

Вчера в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 оккупанта и российский полковник.