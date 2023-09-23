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Інформацію про "Пункти незламності" додадуть у "Дію": Шмигаль розкрив деталі

Фото: в "Дію" додадуть інформацію про "Пункти незламності" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У "Дії" до початку опалювального сезону має з'явитися вся інформація про "Пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

"Доручив міністерствам цифровізувати дані про "Пункти незламності" у "Дії", - написав прем'єр.

Він уточнив, що тепер у додатку "Дія" буде зручний сервіс з усією інформацією про кожен "Пункт незламності" - його розташування та наявність необхідного обладнання.

"Плануємо запустити проект до початку опалювального сезону", - додав Шмигаль.

Глава Кабміну нагадав, що з моменту завершення минулого опалювального сезону уряд продовжував удосконалювати "Пункти незламності".

"Пункти незламності"

Нагадаємо, "Пункти незламності" запустили в Україні минулого року через постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі.

У таких місцях кожен українець міг отримати доступ до електроенергії, зігрітися, скористатися доступом до Інтернету і не тільки.

Раніше стало відомо, що до зими в Україні вже підготували понад тисячу "Пунктів незламності".

 

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