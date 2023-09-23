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Информацию о "Пунктах несокрушимости" добавят в "Дію": Шмыгаль раскрыл детали

Фото: в "Дію" добавят информацию о "Пунктах несокрушимости" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В "Дії" до начала отопительного сезона должна появиться вся информация о "Пунктах несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Поручил министерствам цифровизировать данные о "Пунктах несокрушимости" в "Дії", - написал премьер.

Он уточнил, что теперь в приложении "Дія" будет удобный сервис со всей информацией о каждом "Пункте несокрушимости" - его расположении и наличии необходимого оборудования. 

"Планируем запустить проект до начала отопительного сезона", - добавил Шмыгаль. 

Глава Кабмина напомнил, что с момента завершения прошлого отопительного сезона правительство продолжало совершенствовать "Пункты несокрушимости". 

"Пункты несокрушимости"

Напомним, "Пункты несокрушимости" запустили в Украине в прошлом году из-за постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре. 

В таких местах каждый украинец мог получить доступ к электроэнергии, согреться, воспользоваться доступом к Интернету и не только. 

Ранее стало известно, что к зиме в Украине уже подготовили более тысячи "Пунктов несокрушимости"

 

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Денис ШмыгальПункт незламностіОтопительный сезонДія