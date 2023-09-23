Информацию о "Пунктах несокрушимости" добавят в "Дію": Шмыгаль раскрыл детали

"Поручил министерствам цифровизировать данные о "Пунктах несокрушимости" в "Дії", - написал премьер.

Он уточнил, что теперь в приложении "Дія" будет удобный сервис со всей информацией о каждом "Пункте несокрушимости" - его расположении и наличии необходимого оборудования.

"Планируем запустить проект до начала отопительного сезона", - добавил Шмыгаль.

Глава Кабмина напомнил, что с момента завершения прошлого отопительного сезона правительство продолжало совершенствовать "Пункты несокрушимости".

"Пункты несокрушимости"

Напомним, "Пункты несокрушимости" запустили в Украине в прошлом году из-за постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В таких местах каждый украинец мог получить доступ к электроэнергии, согреться, воспользоваться доступом к Интернету и не только.

Ранее стало известно, что к зиме в Украине уже подготовили более тысячи "Пунктов несокрушимости".