Інформаційний фальстарт: Маляр відреагувала на заяви росіян про "захоплений" Бахмут

Інформаційний фальстарт

"Певне просування є, це видно й зрозуміло. Разом з тим, це стиль росіян, в них завжди йде інформаційний фальстарт - видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають", - заявила Маляр.

Як відзначила заступник міністра оборони, ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмуту. Тим часом Росія й справді найбільше концентрує інформаційні зусилля та військових саме на цьому напрямку.

"Натомість в Мар'їнці та Авдіївці такі самі бої тривають. Їхня (ворога, - ред.) задача взяти їх під контроль, тому вони дуже запекло воюють й там", - додала Маляр.

Що відбувається в Бахмуті насправді?

За словами Маляр, попри те, що росіян більше за числом та зброєю, наші воїни потужно зупиняють ворога.

"Якщо ми аналізуємо бої за Бахмут, які тривають з минулого серпня - з минулого ж серпня вони не можуть просунутись. Якщо вони просуваються в місті на якийсь там кілометр майже за рік, це можна назвати стоянням на місці", - додала заступник міністра оборони.

Збройні сили України виконали низку задач на Бахмутському напрямку:

знищили професійний склад "Вагнера";

зменшили наступальний потенціал росіян;

зупинили просування ворога вглиб території України.

Фото: ситуація довкола Бахмуту станом на 18.05 19:16 (deepstatemap.live)