Информационный фальстарт: Маляр отреагировала на заявления россиян о "захваченном" Бахмуте
Российские оккупанты регулярно утверждают о якобы "полном контроле" над Бахмутом Донецкой области. Вбросы врага являются попыткой выдать желаемое за действительное.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.
Информационный фальстарт
"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт - выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", - заявила Маляр.
Как отметила заместитель министра обороны, ВСУ сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Между тем Россия действительно больше всего концентрирует информационные усилия и военных именно на этом направлении.
"Зато в Марьинке и Авдеевке такие же бои продолжаются. Их (врага, - ред.) задача взять их под контроль, поэтому они очень ожесточенно воюют и там", - добавила Маляр.
Что происходит в Бахмуте на самом деле?
По словам Маляр, несмотря на то, что россиян больше по численности и оружию, наши воины мощно останавливают врага.
"Если мы анализируем бои за Бахмут, которые продолжаются с прошлого августа - с прошлого же августа они не могут продвинуться. Если они продвигаются в городе на какой-то там километр почти за год, это можно назвать стоянием на месте", - добавила заместитель министра обороны.
Вооруженные силы Украины выполнили ряд задач на Бахмутском направлении:
- уничтожили профессиональный состав "Вагнера";
- уменьшили наступательный потенциал россиян;
- остановили продвижение врага вглубь территории Украины.
Фото: ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 18.05 19:16 (deepstatemap.live)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 19 мая, наши воины провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута, чем создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.
Как утверждает Институт изучения войны (ISW), украинским военным удалось перехватить тактическую инициативу под Бахмутом.
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