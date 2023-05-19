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Информационный фальстарт: Маляр отреагировала на заявления россиян о "захваченном" Бахмуте

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Пятница 19 мая 2023 11:38
Информационный фальстарт: Маляр отреагировала на заявления россиян о "захваченном" Бахмуте Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты регулярно утверждают о якобы "полном контроле" над Бахмутом Донецкой области. Вбросы врага являются попыткой выдать желаемое за действительное.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

Информационный фальстарт

"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт - выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", - заявила Маляр.

Как отметила заместитель министра обороны, ВСУ сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Между тем Россия действительно больше всего концентрирует информационные усилия и военных именно на этом направлении.

"Зато в Марьинке и Авдеевке такие же бои продолжаются. Их (врага, - ред.) задача взять их под контроль, поэтому они очень ожесточенно воюют и там", - добавила Маляр.

Что происходит в Бахмуте на самом деле?

По словам Маляр, несмотря на то, что россиян больше по численности и оружию, наши воины мощно останавливают врага.

"Если мы анализируем бои за Бахмут, которые продолжаются с прошлого августа - с прошлого же августа они не могут продвинуться. Если они продвигаются в городе на какой-то там километр почти за год, это можно назвать стоянием на месте", - добавила заместитель министра обороны.

Вооруженные силы Украины выполнили ряд задач на Бахмутском направлении:

  • уничтожили профессиональный состав "Вагнера";
  • уменьшили наступательный потенциал россиян;
  • остановили продвижение врага вглубь территории Украины.

Информационный фальстарт: Маляр отреагировала на заявления россиян о &quot;захваченном&quot; Бахмуте

Фото: ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 18.05 19:16 (deepstatemap.live)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 19 мая, наши воины провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута, чем создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Как утверждает Институт изучения войны (ISW), украинским военным удалось перехватить тактическую инициативу под Бахмутом.

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