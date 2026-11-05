Інформаційна атака на тлі візиту до США? Як Росія використала заяву ЦПК щодо Арахамії

Напередодні переговорів у Вашингтоні, які з українського боку веде Давид Арахамія, російські інформаційні ресурси поширили повідомлення Центру протидії корупції (ЦПК) про можливе кримінальне провадження щодо голови фракції "Слуга народу".

Як пише РБК-Україна , на цей збіг звернув увагу у своєму дописі в Facebook політолог Володимир Сонюк.

Коли тема з'явилася в інформпросторі РФ

Володимир Сонюк зазначає, що повідомлення Центру протидії корупції про можливе провадження щодо Давида Арахамії з'явилося в російських пабліках напередодні початку переговорів у Вашингтоні, в яких з українського боку бере участь голова фракції "Слуга народу".

"Поява цієї теми в російських пабліках збіглася з підготовкою української делегації до важливих міжнародних переговорів у США", - підкреслив політолог.

У цьому контексті поширення ворожими інформреурсами повідомлення ЦПК привертає увагу до ризиків використання внутрішніх політичних суперечностей України в зовнішньому інформаційному просторі.

Водночас наявні повідомлення самі по собі не встановлюють мотивів ЦПК або зв'язку організації з російськими інформаційними ресурсами, зауважує Сонюк.

Читайте також: Арахамія та Лубінець їдуть на зустріч з Меланією Трамп по Олешкам, - джерело РБК-Україна

Водночас він нагадав, що раніше Центр протидії корупції ставав об'єктом звинувачень щодо можливого ухилення від оподаткування. Проте обґрунтованість цих тверджень потребує окремої перевірки.

"Критики ЦПК також стверджують, що організація систематично здійснює інформаційні атаки на українську переговорну команду та особисто Давида Арахамію", - написав політолог.

Що передувало

Як відомо, 4 листопада ЦПК повідомив про рішення Вищого антикорупційного суду, яким уповноважену посадову особу зобов'язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе правопорушення голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Це рішення передбачає реєстрацію інформації для подальшої перевірки та не є висновком суду про винуватість Арахамії", - пояснив Володимир Сонюк.