Генпрокуратуру зобов'язали відкрити справу щодо Арахамії за ймовірну роздачу "конвертів"

Вищий антикорупційний суд зобов'язав в.о. генерального прокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Йдеться про ймовірну роздачу нардепам грошей у конвертах за потрібні голосування парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Центру протидії корупції".

Як зазначили в ЦПК, слідчий суддя ВАКС Маркіян Галабала задовольнив скаргу організації на бездіяльність виконувача обов'язків генпрокурора Антона Ковальського.

Тепер він зобов'язаний зареєструвати в ЄРДР відомості про можливий злочин Арахамії.

19 жовтня Центр протидії корупції подав заяву щодо ймовірної роздачі головою фракції "Слуга народу" грошей у конвертах народним депутатам за голосування.

Однак Ковальський не став реєструвати кримінальне провадження, а переслав заяву до Національного антикорупційного бюро України. Своє рішення він пояснив тим, що відповідні обставини нібито вже розслідує НАБУ.

"Ковальський відписався, як і Кравченко: мовляв, НАБУ вже розслідує, і переслав заяву туди", - повідомили в ЦПК.

Водночас у Центрі наголосили, що реєструвати кримінальне провадження щодо народного депутата може лише генеральний прокурор або виконувач обов'язків на цій посаді.

У НАБУ також підтвердили, що без внесення відповідних відомостей до ЄРДР Бюро не має можливості розслідувати можливі дії Арахамії.

Що відомо про справу з "конвертами"

Наприкінці грудня 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України.