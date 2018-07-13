Взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было

Информация о заминировании Шевченковского райсуда Киева не подтвердилась, взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам проведенной проверки, взрывоопасных предметов или веществ в здании и на территории суда обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в суде сообщили, что в полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. Работников и посетителей суда эвакуировали.

Отметим, сегодня Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание о продлении меры пресечения для Надежды Савченко.