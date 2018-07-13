Информация о заминировании Шевченковского райсуда Киева не подтвердилась

Новости Происшествия 13.07.2018 - 17:50
Фото: Шевченковский районный суд Киева (webscreenshot google.com.ua/maps)
Фото: Шевченковский районный суд Киева (webscreenshot google.com.ua/maps)

Взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было

Информация о заминировании Шевченковского райсуда Киева не подтвердилась, взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам проведенной проверки, взрывоопасных предметов или веществ в здании и на территории суда обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в суде сообщили, что в полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. Работников и посетителей суда эвакуировали.

Отметим, сегодня Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание о продлении меры пресечения для Надежды Савченко.

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Теги:  минирование,  Шевченковский райсуд,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС