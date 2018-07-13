Вибухонебезпечних предметів або речовин виявлено не було

Інформація про замінування Шевченківського райсуду Києва не підтвердилася, вибухонебезпечних предметів або речовин виявлено не було. Про це повідомляє прес-служба суду.

"За результатами проведеної перевірки, вибухонебезпечних предметів або речовин в приміщенні та на території суду виявлено не було", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні у суді повідомили, що до поліції надійшла інформація про те, що Шевченківський районний суд міста Києва замінували. Працівників та відвідувачів суду евакуювали.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання про подовження запобіжного заходу для Надії Савченко.