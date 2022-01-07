Информация о задержании племянника Назарбаева не подтвердилась

Информация о задержании племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не подтвердилась. Самат Абиш не был задержан в Алматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала Orda.kz.

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача - информировать своих читателей", - говорится в заявлении главного редактора Orda.kz Гульнары Бажкеновой.

Отметим, Абиш занимал должность замглавы Комитета безопасности Казахстана, но был уволен с началом массовых протестов.