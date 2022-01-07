ru ua
Пт, 07 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Інформація про затримання племінника Назарбаєва не підтвердилася

Новость на русском →
Алмати, П'ятниця 07 січня 2022 13:59
Інформація про затримання племінника Назарбаєва не підтвердилася Фото: Нурсултан Назарбаєв і Самат Абіш (knews.kg)
Автор: Олександр Мороз

Інформація про затримання племінника першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва не підтвердилася. Самат Абіш не був затриманий в Алмати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу Orda.kz.

"Наше джерело, яке повідомило про затримання племінника Назарбаєва Самата Абіша помилилося, ця інформація не підтвердилася. Вибачте, ми працюємо в надзвичайних обставинах і наше єдине завдання - інформувати своїх читачів", - йдеться в заяві головного редактора Orda.kz Гульнари Бажкенової.

Зазначимо, Абіш обіймав посаду заступника голови Комітету безпеки Казахстану, але був звільнений з початком масових протестів.

Нагадаємо, раніше видання Orda.kz повідомило про те, що Назарбаєв з родиною залишив Казахстан, але досі немає офіційного підтвердження цієї новини.

Назарбаєв пішов у відставку в 2019 році через 30 років правління країною. Деталі читайте в матеріалі "Пішов у тінь: як правив Казахстаном і чому подав у відставку Назарбаєв".

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Назарбаев
NEWS
Як зростатимуть пенсії у 2022 році: дати та суми підвищень
Як зростатимуть пенсії у 2022 році: дати та суми підвищень
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані