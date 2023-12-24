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Інформація про укриття буде доступна в "Дії" у вигляді інтерактивної карти: подробиці

Україна, Неділя 24 грудня 2023 20:21
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Інформація про укриття буде доступна в "Дії" у вигляді інтерактивної карти: подробиці Архівне фото: Інформація про укриття буде доступна в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Інформація про наявність укриттів буде доступна через "Дію" у вигляді інтерактивної карти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нещодавно на засіданні уряду ухвалено постанову, яка уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Також передбачається інформування населення про наявність укриттів.

Зокрема, йдеться про норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних про них в інформаційній системі, яка інтегрована з іншими державними реєстрами.

Це працюватиме і через "Дію"

Зазначається, що вся інформація про наявність укриттів буде доступна через Дію у вигляді інтерактивної карти. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, подати скаргу або ж надати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо "Пунктів незламності".

На облаштування надійних укриттів у школах і дитсадках Уряд виділив 1,5 мільярда гривень. За даними ОВА, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища. Наступного року на створення безпечних умов буде спрямовано ще 2,5 мільярда гривень.

Карта "Пунктів незламності" у застосунку "Дія"

Від кінця жовтня у застосунку "Дія" стала доступна карта "Пунктів незламності". По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.

Під час пошуку "Пункту незламності" важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.

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