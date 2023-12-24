Информация об укрытиях будет доступна в "Дії" в виде интерактивной карты: подробности

Информация о наличии укрытий будет доступна через "Дію" в виде интерактивной карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Недавно на заседании правительства принято постановление, которое уточняет требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты. Также предусматривается информирование населения о наличии укрытий.

В частности, речь идет о нормах пешеходной доступности, четком учете укрытий государством, общинами и предприятиями, аккумулировании данных о них в информационной системе, которая интегрирована с другими государственными реестрами.

Это будет работать и через "Дію"

Отмечается, что вся информация о наличии укрытий будет доступна через Дію в виде интерактивной карты. Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, подать жалобу или предоставить свое предложение. Аналогичная система уже работает относительно "Пунктов несокрушимости".

На обустройство надежных укрытий в школах и детсадах Правительство выделило 1,5 миллиарда гривен. По данным ОВА, более 80% образовательных учреждений имеют соответствующие хранилища. В следующем году на создание безопасных условий будет направлено еще 2,5 миллиарда гривен.

Карта "Пунктов несокрушимости" в приложении "Дія"

С конца октября в приложении "Дія" стала доступна карта "Пунктов несокрушимости". По карте можно найти дорогу в ближайший пункт и проверить наличие услуг в нем.

При поиске "Пункта несокрушимости" важно выбрать область, где находится пользователь и загрузить карту. Это обеспечит доступность к информации и карте даже в условиях блэкаутов, отсутствия света или интернета.