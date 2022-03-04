Информация о побеге - фейк. Зеленский остается в Киеве, - ОП

По его словам, информация о побеге Зеленского является очередным фейком.

"Казалось бы, сколько можно. Но нет. Каждый день каждый очередной "русский ньюсмейкер" говорит о том, что президент Зеленский покинул Киев. И каждый раз приходится говорить очевидное: нет, категорически", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что на этот раз фейк распространил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"Но мы в Украине придерживаемся все-таки правдивой информационной концепции, согласно которой президент на рабочем месте. Равно как и многие прочие те, кто занимаются управлением государством", - добавил Подоляк.

Он также выразил надежду на то, что Володин "научится пользоваться информацией и перестанет делать ложные заявления".

"Президент Зеленский, еще раз повторим, находится в столице Украины, управляет государством и обороной, постоянно на связи с партнерами и регулярно вживую дает интервью журналистам", - отметил он.