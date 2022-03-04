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Информация о побеге - фейк. Зеленский остается в Киеве, - ОП

Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. Информация о его якобы побеге из столицы является фейком.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, информация о побеге Зеленского является очередным фейком.

"Казалось бы, сколько можно. Но нет. Каждый день каждый очередной "русский ньюсмейкер" говорит о том, что президент Зеленский покинул Киев. И каждый раз приходится говорить очевидное: нет, категорически", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что на этот раз фейк распространил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"Но мы в Украине придерживаемся все-таки правдивой информационной концепции, согласно которой президент на рабочем месте. Равно как и многие прочие те, кто занимаются управлением государством", - добавил Подоляк.

Он также выразил надежду на то, что Володин "научится пользоваться информацией и перестанет делать ложные заявления".

"Президент Зеленский, еще раз повторим, находится в столице Украины, управляет государством и обороной, постоянно на связи с партнерами и регулярно вживую дает интервью журналистам", - отметил он.

Напомним, по данным The Times, Зеленский за последнюю неделю пережил по меньшей мере три попытки покушения. Для его убийства были посланы два разных отряда - наемники из ЧВК "Вагнера" и чеченский спецназ.

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