Інформація про втечу - фейк. Зеленський залишається в Києві, - ОП

За його словами, інформація про втечу Зеленського є черговим фейком.

"Здавалося б, скільки можна. Але ні. Кожен день кожен черговий "російський ньюсмейкер" говорить про те, що президент Зеленський покинув Київ. І щоразу доводиться говорити очевидне: ні, категорично", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що цього разу фейк поширив спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін.

"Але ми в Україні дотримуємося все-таки правдивої інформаційної концепції, згідно з якою президент на робочому місці. Так само як і багато інших тих, хто займаються управлінням державою", - додав Подоляк.

Він також висловив надію на те, що Володін "навчиться користуватися інформацією і перестане робити неправдиві заяви".

"Президент Зеленський, ще раз повторимо, знаходиться в столиці України, управляє державою і обороною, постійно на зв'язку з партнерами і регулярно наживо дає інтерв'ю журналістам", - зазначив він.